ИА «Ореанда-Новости» В передвижном зоопарке в Оренбургской области тигрица бросилась на посетителя, который попытался вынести тигрёнка из вольера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

20-летний мужчина проник в зоосад, когда сотрудник охраны находился в противоположной стороне. Нарушитель попытался украсть из клетки детёныша уссурийского тигра, однако его мать напала на него и вцепилась в руку. Отмечается, что сотрудники зоопарка с трудом смогли отбить похитителя из лап зверя. Мужчину госпитализировали, в отношении него заведено дело о краже.