ИА «Ореанда-Новости». В посёлке ВТК Оренбургской области около Спасо-Преображенского мужского монастыря мужчина случайно выстрелил в водителя наместника, пишет RT.



Об инциденте рассказали в Безулукской епархии. Известно, что послушник монастыря, находящийся в запрете служения случайно выстрелил из оружия кустарного производства.



Водитель получил ранение, его доставили в больницу. Случившимся заинтересовали в полиции, ведётся расследование.