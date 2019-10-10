10.10.2019, 18:37
В Оренбургской области возле монастыря произошла стрельба
ИА «Ореанда-Новости». В посёлке ВТК Оренбургской области около Спасо-Преображенского мужского монастыря мужчина случайно выстрелил в водителя наместника, пишет RT.
Об инциденте рассказали в Безулукской епархии. Известно, что послушник монастыря, находящийся в запрете служения случайно выстрелил из оружия кустарного производства.
Водитель получил ранение, его доставили в больницу. Случившимся заинтересовали в полиции, ведётся расследование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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