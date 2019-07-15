ИА «Ореанда-Новости». Врачи скорой помощи в Орле из-за ухудшений условий труда после оптимизации начали «итальянскую забастовку», пишет РИА Новости.



Медики отказались от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами. В профсоюзе работников скорой отмечают, что в этом году врачи начали выезжать на вызовы ещё и в сельскую местность, однако зарплата осталась на прежнем уровне.



При этом областные власти называют забастовку «личным моментом», отмечая, что станция скорой помощи работает без сбоев.