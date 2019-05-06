Администрация телецентра "Останкино" приняла решение выключить подсветку башни - таким образом почтили память жертв трагедии в московском аэропорту Шереметьево. Катастрофа, результатом которой стала гибель 41 человека, произошла накануне, 5 мая. Огни погасли поздним вечером, и башня оказалось без подсветки всю ночь.Это произошло в конце апреля после серии терактов на Шри-Ланке. Огни на башне не горели в течение часа.