ИА «Ореанда-Новости». В Москве сотрудники МВД завели уголовное дело на должностные лица туроператора «Натали Турс», которая прославилась после скандала из-за аннулирования всех купленных туров. Уголовное дело решено провести по результатам прокурорской проверки.



Прокуратура Москвы проверила информацию, которую ранее размещала пресса, о массовых нарушениях в компании «Натали Турс». Под проверку о нарушениях прав граждан также попала фирма ООО «Панорама Тур». Как выяснили прокуроры, на счета этих двух компаний поступило более одного миллиона рублей. Эти деньги компании заработали на клиентах, которые оплачивали туристические услуги. Однако компании обязательства по оплаченным договорам не выполнили. А деньги были выведены со счетов этих двух юридических лиц на счета третьих лиц.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры России.

«Панорама тур» является основным юридическим лицом компании «Натали Турс». С 30 июня «Панорама» прекратила чартерные программы для туристов по ряду направлений, а с 4 июля компания и вовсе объявила об аннулировании всех туров по 30 сентября. Сообщалось, что у компании за несколько недель до этого перестало хватать денег для своевременной оплаты поставщикам. Руководство «Натали Турс» связало это обстоятельство с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной отметил, что проверка показала, что деньги со счетов юридических лиц были выведены на счета третьих лиц, часть денег вообще ушла за рубеж.

С его слов, от этой компании пострадали 5 тысяч 293 человека. Это те граждане, которые обратились в полицию с жалобой на «Натали Турс».

"Натали Турс" аннулировала поездки примерно по 12 тысячам договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд рублей, а общее число пострадавших приближается к 30 тысячам человек.

3 сентября компанию исключили из единого федерального реестра туроператоров по решению Ростуризма.