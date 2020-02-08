08.02.2020, 12:36
В отношении матери-вегетарианки было заведено уголовное дело за истощённое состояние ребёнка
ИА «Ореанда-Новости». В отношении матери-вегетарианки Светланы Кондрашкиной было заведено уголовное дело за истощённое состояние ребёнка. Девочке всего 1 год и 8 месяцев, а её мать уже приучала ребёнка в вегетарианству.
Патронная медсестра сообщила об этом в органы опеки. Сотрудники отобрали девочку Элину от матери. Малышка весит не более 9 килограммов, она плохо стоит на ногах, все мышцы сильно атрофированы. Медперсонал неоднократно обращал внимание Светланы Кондрашкиной, что её дочери требуется лечение, но мать от него отказывалась
Сейчас девочка находится под наблюдением врачей и специалистов органа опеки. За неделю она прибавила 300 граммов в весе. Состояние Элины улучшается с каждым днём.
В настоящее время в отношении матери заведено уголовное дело. Сотрудники СК ведут расследование. К концу месяца будет вынесено окончательное решение в отношении лишения матери родительских прав.
Патронная медсестра сообщила об этом в органы опеки. Сотрудники отобрали девочку Элину от матери. Малышка весит не более 9 килограммов, она плохо стоит на ногах, все мышцы сильно атрофированы. Медперсонал неоднократно обращал внимание Светланы Кондрашкиной, что её дочери требуется лечение, но мать от него отказывалась
Сейчас девочка находится под наблюдением врачей и специалистов органа опеки. За неделю она прибавила 300 граммов в весе. Состояние Элины улучшается с каждым днём.
В настоящее время в отношении матери заведено уголовное дело. Сотрудники СК ведут расследование. К концу месяца будет вынесено окончательное решение в отношении лишения матери родительских прав.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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