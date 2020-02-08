Патронная медсестра сообщила об этом в органы опеки. Сотрудники отобрали девочку Элину от матери.Медперсонал неоднократно обращал внимание Светланы Кондрашкиной, что её дочери требуется лечение, но мать от него отказываласьСейчас девочка находится под наблюдением врачей и специалистов органа опеки. За неделю она прибавила 300 граммов в весе.В настоящее время в отношении матери заведено уголовное дело. Сотрудники СК ведут расследование.



