04.02.2020, 12:39
В отношении пилота, посадившего вертолёт на дорогу, завели административное дело
ИА «Ореанда-Новости». В отношении пилота, посадившего вертолёт на дорогу, было заведено административное дело.
Иницент произошёл 15 января этого года. Пилот вертолёта принял решение посадить транспортное средство вблизи вертолётной площадки ГП-2 Ямбург на обочину автотрассы из-за плохой видимости. Пострадавших нет, помех движению транспорта не было создано.
Все действия пилота были признаны правильными. Однако Прокуратура указала, что он должен был запросить разрешение на вынужденную посадку на трассе. В связи с этим пилота привлекают к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ.
Иницент произошёл 15 января этого года. Пилот вертолёта принял решение посадить транспортное средство вблизи вертолётной площадки ГП-2 Ямбург на обочину автотрассы из-за плохой видимости. Пострадавших нет, помех движению транспорта не было создано.
Все действия пилота были признаны правильными. Однако Прокуратура указала, что он должен был запросить разрешение на вынужденную посадку на трассе. В связи с этим пилота привлекают к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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