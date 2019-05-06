ИА «Ореанда-Новости» В Пензенской области на работника социальной службы, который, якобы, со словами «сами могли бы за пакетом прийти» бросил ветерану подарок ко Дню Победы, поступила жалоба. Провести в отношении сотрудника соцслужбы поручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Губернатор заявил, что ему была направлена жалоба на некорректные действия соцработника, который был обязан преподнести подарок участнице трудового фронта 1941-1945 годов, но бросил праздничный набор у дома ветерана. Как заявил Белозерцев, подобное неуважение по отношению к защитникам Родины недопустимо, губернатор распорядился провести проверку и наказать виновного.