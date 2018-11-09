ИА «Ореанда-Новости». После того как США объявили санкции в отношении некоторых крымских компаний и санаториев, глава Республики Крым Сергей Аксёнов решил «развенчать пропагандистские мифы» на своей странице в социальной сети Facebook.

Крым, как известно, живёт «под санкциями» чуть ли не с момента его присоединения к России. Но власти полуострова уверены, что за время, прошедшее с момента пресловутой «аннексии», в Крыму сделано больше, чем за предшествующий период почти в 25 лет. В 2018 году сюда приезжали туристы из 132 стран.

Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook отметил, что, несмотря на то, что санкции не оказывают должного эффекта, они направлены на дискриминацию населения полуострова. Он заявляет, что логика, которой руководствуются власти США - это «логика войны, согласно которой… все средства хороши», и, если бы не вмешалась Россия, вполне возможно, Крым постигла бы судьба Донбасса.

Глава республики упоминает о жителях западных стран, которые в любом случае посетили бы Крым, несмотря ни на какую пропаганду. Любой желающий может приехать на отдых и пообщаться с гражданами, чтобы убедиться, что здесь всё спокойно.

Несмотря на итоги референдума по вопросу воссоединения с Россией, где абсолютное большинство имевших право голоса высказались «за», Киев отказался признать полуостров частью Российской Федерации. В связи с украинским переворотом и последующими за ним событиями Европейский союз в том же году ввёл санкции в отношении России. Эти санкции не раз продлевались, объявлялись новые ограничения - финансового, торгового, военного, визового характера.

Вспоминая, как всё начиналось, Сергей Аксёнов заявляет, что то, что происходило в Киеве, лицемерно объявлять образцом демократии, а свободный выбор граждан в пользу присоединения к России - называть «оккупацией». Поддерживая специалистов из курортно-туристической сферы, Аксёнов комментирует: новые санкционные списки станут дополнительной рекламой для Крыма, так как вызовут неподдельный интерес к отелям и компаниям, которые впали в «немилость» США.