ИА «Ореанда-Новости». В частном пансионате в Челябинске проверка обнаружила тараканов, грязь и еду в вёдрах.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на министра социальных отношений региона Ирину Буторину.

По словам министра, проверка, пришедшая в частный пансионат в Челябинске, обнаружила грязь, тараканов, еду в вёдрах на полу столовой. Проверяющие органы нагрянули без предупреждения, поэтому сотрудники пансионата не успели подготовиться.

Пансионат принадлежит индивидуальному предпринимателю.

В пансионате находилось 54 пожилых человека. По факту грубого нарушения законодательства в сфере социального обеспечения возбуждено уголовное дело. Пансионат игнорирует необходимые санитарно-эпидемиологические нормы, которые специально созданы для благополучия людей.

Всех тех, кто пребывал в пансионате, вывезли в другие лечебные учреждения города.