ИА «Ореанда-Новости» В Анапе в парке аттракционов во время катания на карусели Crazy Dance скончалась 8-летняя девочка. Об этом пишут местные СМИ.

Родители увидели, что ребёнок схватилась за левую сторону груди во время катания, аттракцион был остановлен. Прибывшая на место трагедии бригада скорой помощи пыталась реанимировать девочку, однако она умерла. Сердечный приступ назван предварительной причиной гибели ребёнка.

Карусель Crazy Dance движется по кругу вверх и вниз, на неё допускаются дети возрастом старше пяти лет. Следственный комитет начал расследование гибели ребёнка.