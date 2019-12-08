По их словам, компания выпивала в Парке около Головинских прудов. Один из родственников начал агрессировать по отношению к друзьям. Чтобы его успокоить, компанию привязала москвича к дереву.Наряд полиции выехал по указанному адресу. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Подробности дела выясняются.