08.12.2019, 21:09
В парке Москвы полицейские обнаружили пьяного мужчину, привязанного к дереву пищевой плёнкой
ИА «Ореанда-Новости». В парке Москвы полицейские обнаружили пьяного мужчину, привязанного к дереву пищевой плёнкой. Видео было показано в телеэфире на канале «360».
По словам пресс-службы МВД Москвы, родственники мужчины сами вызвали наряд полиции. По их словам, компания выпивала в Парке около Головинских прудов. Один из родственников начал агрессировать по отношению к друзьям. Чтобы его успокоить, компанию привязала москвича к дереву.
Наряд полиции выехал по указанному адресу. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас москвич находится в местном отделении полиции. Подробности дела выясняются.
По словам пресс-службы МВД Москвы, родственники мужчины сами вызвали наряд полиции. По их словам, компания выпивала в Парке около Головинских прудов. Один из родственников начал агрессировать по отношению к друзьям. Чтобы его успокоить, компанию привязала москвича к дереву.
Наряд полиции выехал по указанному адресу. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас москвич находится в местном отделении полиции. Подробности дела выясняются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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