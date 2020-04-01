. Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли, как можно увидеть из видеозаписи, опубликованной в СМИ, демонстративно убирает флаг Евросоюза со стола своего кабинета и заменяет его флагом своей страны, Италии.Больше всего от COVID-19 на континенте пострадали Испания и Италия. Фабио Рампелли заявил, что не получил достаточной поддержки от Европейского Союза в борьбе с пандемией.