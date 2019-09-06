ИА «Ореанда-Новости» Глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в американском неправительственном Совете по международным отношениям, заявил, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран представляют реальную угрозу для развёрнутых в космосе сил США.

Военный специалист сообщил, что в 90-х годах прошлого века, когда Пентагон занимался масштабным развёртыванием сил в космическом пространстве, считалось, что у американцев не будет серьёзных конкурентов в этой области. «Сегодня космос – это зона соперничества», – заявил Данфорд, добавив, что указанные государства «развили потенциал в космосе, который угрожает нашему».