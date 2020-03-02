ИА «Ореанда-Новости». Глава Минздрава Пензенской области Александр Никишин посоветовал жителям региона самостоятельно шить медицинские маски для защиты от коронавируса, пишет РИА Новости.



Глава области Иван Белозерцев на совещании обратил внимание министра на жалобы жителей, которые сообщают о том, что в аптеках заканчиваются медицинские маски.



Никишин, в свою очередь, отметил, что в аптеках региона наблюдается ажиотажный спрос на медицинские маски. Министр добавил, что каждый может сшить себе маску из марли сам и два раза в день проглаживать её утюгом.



Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина позже пояснила, что речь шла об экстренных случаях, если у человека нет возможности купить маску.