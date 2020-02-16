ИА «Ореанда-Новости». В Пензе семь человек пострадали в аварии с участием маршрутки.

В центре Пензы столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Aveo и пассажирский микроавтобус «Газель». В результате ДТП пострадали две детей и пятеро взрослых. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Сообщается, что трое пострадавших на данный момент находятся в больнице. Остальным была оказана первичная медицинская помощь, после чего они направились домой.

В момент аварии на перекрёстке, на котором и произошло ДТП, был отключен светофор. Водителям необходимо было ориентироваться по дорожным знакам. По предварительной информации виновником аварии назван водитель легкового автомобиля. Он двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу маршрутному такси.