16.12.2019, 16:42
В Пензенской области 31 декабря для бюджетников сделали выходным
ИА «Ореанда-Новости». Глава Пензенской области Иван Белозерцев перенёс выходной день с 31 декабря на 28 декабря, пишет РИА Новости.
Решение главы региона касается только работников бюджетной сферы. Отмечается, что Белозерцев принял это решение было принято в связи с многочисленными просьбами жителей области.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным по всей стране. Однако Минтруд выступил против, заявил, что централизованно изменить график выходных и рабочих дней уже невозможно.
Решение главы региона касается только работников бюджетной сферы. Отмечается, что Белозерцев принял это решение было принято в связи с многочисленными просьбами жителей области.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным по всей стране. Однако Минтруд выступил против, заявил, что централизованно изменить график выходных и рабочих дней уже невозможно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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