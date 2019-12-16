Решение главы региона касается только работников бюджетной сферы. Отмечается, что Белозерцев принял это решение было принято в связи с многочисленными просьбами жителей области.Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным по всей стране. Однако Минтруд выступил против, заявил, что централизованно изменить график выходных и рабочих дней уже невозможно.