Его особенность заключается в том, что он виртуальный.

Речь идёт о старинном городе под названием Нижний Ломов, численность населения которого составляет двадцать одну тысячу человек. Администрация Нижнеломовского района Пензенской области приняла участвовать в конкурсе для того, чтобы стать обладателем финансовых средств для строительства нового концертного зала, выделенных федеральными властями. Конкуренция на конкурсе была довольно высокой: всего участие принимали шестьдесят восемь российских регионов, которые подали свыше двухсот пятидесяти проектов. В результате федеральные средства получили представители сорока четырёх субъектов страны. Среди восьмидесяти проектов-победителей был обозначен и Нижний Ломов.

Нижнеломовскому району удалось привлечь в свой бюджет около шести миллионов рублей. Эти деньги планируется потратить на концертный зал, оснащённый последними техническими средствами. Интерактивность зала подразумевает под собой просмотр в режиме реального времени наиболее известные мировые концерты. Система трансляций в онлайн позволит сделать шедевры мировой классической музыки более доступными для широкой публики. Стоит отметить, что строительство нового концертного зала запланировано на базе городского Центра культуры и искусств под названием «Дом культуры Юго-Западного микрорайона».

Вышеуказанный конкурс проходил в рамках реализации национального проекта «Культура». Сам проект был утверждён указом президента Российской Федерации. В целом, на территории Пензенской области планируется создать пять концертных виртуальных залов.