ИА «Ореанда-Новости» . В ходе конфликта в одном из населённых пунктов Ингушетии был убит один человек, ещё один серьёзно пострадал. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник в местном правоохранительном органе.

Перестрелка произошла в пятницу, 13 марта, в селе Экажево Назрановского района. В ходе бытовой ссоры между двумя семьями началась перестрелка. По информации источника, один человек был убит, ещё один получил значительные травмы.

Кроме того, в настоящее время специалисты уточняют информацию о том, что в перестрелке в Ингушетии пострадали сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на место инцидента.