ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в ходе селекторного совещания в Москве, что в период до 2027 года в российскую армию в рамках исполнения государственной программы вооружения поступят 423 современных вертолёта. Чиновник проинформировал, что 112 машин уже получены, причём 58 из них – досрочно.

Шойгу также сообщил, что в число законтрактованных вертолётов вошли 96 ударных вертолётных комплексов Ми-28НМ. Глава оборонного ведомства отметил, что производитель значительно снизил стоимость вертолётов при заключении договоров.

Что касается плана поставок на текущий год, министерство обороны получило 42 из 60 вертолётов.