ИА «Ореанда-Новости» В Перми следствие завершило расследование по делу серийного маньяка-насильника, орудовавшего в 2011-2018 годах. Уголовное дело будет передано в суд. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Пермскому краю.

44-летний житель Удмуртии обвиняется в пяти эпизодах изнасилования, в числе его жертв есть также несовершеннолетняя. Свои преступления маньяк совершал в течение семи лет с 2011 по 2018 год, всё это время ему удавалось скрываться от полиции.

На своих жертв насильник нападал в тёмное время суток в общественных местах в Индустриальном и Дзержинском районах Перми.

Долгое время обвиняемый находился на свободе. Задержать злоумышленника удалось благодаря тщательно спланированной правоохранительными органами операции. Следственные и оперативные органы вели расследование, в рамках которого были неоднократно опрошены потерпевшие и свидетели, проведён ряд медицинских, биологических и других экспертиз. По подозрению в преступлении были проверены десятки человек. На месте преступлений работала следственная группа, которая с помощью криминалистической техники детально изучала места происшествия.

По сообщениям СМИ, насильнику дали прозвище «вежливый», так как он не избивал и не нападал на девушек, а просто уводил их. Его жертвами чаще всего становились посетительницы ночных клубов и женщины в алкогольном опьянении.

Преступник «засветился» на камерах видеонаблюдения вблизи места преступления, благодаря видеозаписям, следователям удалось установить точные приметы преступника. В сентябре прошлого года мужчину задержали. По данным следствия, злоумышленник приехал в Пермь в 2002 году из Удмуртии, ранее не был судим и не привлекался к уголовной ответственности.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - отмечается в сообщении.