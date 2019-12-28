28.12.2019, 20:10
В Перми два пейнтболиста получили ожоги при зарядке игрового ружья
ИА «Ореанда-Новости». В Перми двоих мужчин доставили в больницу с ожогами, которые они получили при зарядке игровых ружей для игры в пейнтбол, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
В МВД сообщили, что по предварительным данным, произошёл хлопок пневматического баллона пейнтбольного ружья. По данному факту проводится проверка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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