ИА "Ореанда-Новости". Пресс-служба СК по региону сообщили ТАСС о начале проверки.



Студент первого курса Пермского аграрного университета выпал из окна. Случай произошёл на улице Героев Хасана в Перми.

О происшествии в понедельник утром сообщил портал 59.ru. Первокурсник погиб на месте. При осмотре погибшего, криминалисты обнаружили примотанный к нему сотовый телефон и предсмертную записку. Кроме того, по данным СМИ, у молодого человека были заклеены скотчем нос и рот.

По данному факту следственный комитет уже начал проверку.

Общежитие, в котором произошло падение, находится в пермском микрорайоне «Липовая гора». Кроме него у университета есть ещё четыре.