ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вечер среды 23 мая для жителей одного многоквартирного дома в Перми запомнится надолго. Дело в том, что вчера вечером там произошел взрыв, причиной которого стала газовоздушная смесь.

Инцидент произошел в Индустриальном районе города, в кирпичной пятиэтажке из восьми подъездов. В одной из квартир на улице этого дома, который расположен на улице Свиязева, взорвался газ. Люди сообщают, что был слышен сильнейший хлопок, а потом вспышка огня. В соцсетях люди пишут, что от этого «бабахнуло» даже дом ощутимо тряхануло. Случилось ЧП около 22:35 по пермскому времени или в 20:35 по московскому.

К месту происшествия устремились бригады медицинских работников, спасатели-пожарные и полиция. В СМИ побежали слухи о пострадавших и даже одном погибшем человеке.

В Следственном комитете уже через несколько часов опровергли слухи о погибшем. На самом деле пострадало четыре человека: это сам хозяин квартиры, где был взрыв и трое его соседей. Детей не было среди них. Медики говорят, что их состояние можно отнести к средней степени тяжести. Сам хозяин получил ожоги.

В квартире, где «бабахнуло» рухнула одна стенка-перегородка между комнатами, есть повреждения в стенах между первым и вторым этажами. Серьезных обрушений в доме нет, в основном пострадали перегородки.

Остальные люди были оперативно эвакуированы спасателями и в данный момент часть людей уже вернулись в квартиры, им включили электричество. Жильцов третьего «опасного» подъезда пока оставили в пункте временного размещения. Сообщается, что это санаторий, где людей кормят и обеспечивают всем необходимым. Всего их пятнадцать человек. Сам подъезд оцепили, там идет расследование.

Как сообщили следователи, утром место инцидента изучат газовики и сделают свое заключение, на это им нужно около двух суток. Подачу газа при этом не останавливали.