ИА «Ореанда-Новости». В результате взрыва на пермском пороховом заводе пострадали пять человек, сообщает «Интерфакс».



Отмечается, что взрыв случился во время демонтажа оборудования. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Олег Миргородский. Часть пострадавших направили в ожоговый центр, некоторые от госпитализации отказались, пишут местные СМИ.



Инцидент произошёл около четырёх часов дня на производственной площадке Пермского порохового завода.