Дело в том, что 58-летняя дочь ветерана, Татьяна, обратилась за займом в микрофинансовую организацию, чтобы взять кредит на лечение астмы у экстрасенсов.При обращении за займом кредиторы предложили ей схему: она подпишет договор купли-продажи квартиры, а после того, как отдаст долг, договор будет аннулирован. Женщина так и поступила. В итоге кредиторы продали квартиру третьим лицам.. В итоге большую комнату сдали молодому человеку, который забрал себе ключи от квартиры и впускал и выпускал хозяев по своего желанию. Однажды Татьяне и её отцу пришлось около пяти часов сидеть на лестнице и ждать пока квартирант откроет дверь. Татьяна уверена в том, что новая владелица квартиры связана с коллекторами, так как в собственности у неё ещё девять квартир.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и по ч. 2 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство с применением насилия"), сообщают «РИА Новости».А омбудсмен Миков отметил, что всю необходимую юридическую помощь семье ветерана оказали.В Федеральной службе судебных приставов рассказали, что в прошлом году граждане жаловались на коллекторов на 33% чаще, чем в 2017 году. Из этого можно сделать вывод о том, что активизировались так называемые «чёрные» коллекторы. Эксперты связывают это с падением доходов населения, а значит росту уровня закредитованности.