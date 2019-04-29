ИА «Ореанда-Новости». В Перми за драку с поножовщиной в школе подросток получил семь лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии. Мотовилихинский районный суд признал школьника виновным в покушении на убийство двух и более лиц. Он (или его законные представители) должен выплатить пять миллионов рублей моральной компенсации потерпевшим.

Также суд назначил ему дополнительную меру принудительного наблюдения у врача психиатра в амбулаторных условиях.

В декабре был вынесен приговор его соучастнику, ещё одному школьнику. Он получил срок больше – девять лет и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и более восьми миллионов рублей компенсации пострадавшим.

Напомним, в той драке с поножовщиной в школе № 127 Перми пострадали десять человек, среди них — четвероклассники и учительница. Двух подозреваемых после лечения в больнице отправили в СИЗО, были проведены судебно-психиатрические экспертизы. Из-за сложного психического состояния одного из обвиняемых было принято решение о принудительном лечении.