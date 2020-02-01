ИА «Ореанда-Новости». Семеро детей пострадали во время купания в бассейне в Перми, пишут «Известия».



Сообщается, что дети отравились, возможной причиной называется реагент, который оказался в воде.



Известно, что дети через несколько часов после купания начали жаловаться на тошноту и першение в горле. Сейчас все пострадавшие находятся в детской краевой больнице. Трое из них в состоянии средней степени тяжести, четверо — лёгкой.