ИА «Ореанда-Новости». До 1 февраля следующего года школы в Перми должны внести поправки к своим требованиям ко внешнему виду учащихся. Из этих требований местный департамент образования поручил исключить пункты с запретами об окрашивании волос, яркого макияжа, маникюра и пирсинга. Об этом проинформировали в администрации Перми, передаёт РИА Новости.

В ноябре власти города провели круглый стол на тему «Школьный дерсс-код: за и против». Рассматривались требования образовательных учреждений Перми ко внешнему виду учащихся. В обсуждении приняли участие представители департамента образования администрации города Перми, руководители образовательных учреждений. На заседании также присутствовали уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова, помощник прокурора Перми Эльвира Салахиева и другие ведущие эксперты.

По итогам круглого стола были подготовлены методические рекомендации, которые разослали по образовательным учреждениям.

Собравшиеся пришли к общему мнению, что в требованиях недопустимо включать такие формулировки, как: "запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные цвета, экстравагантные стрижки и причёски"; "запрещены декоративный маникюр, декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы), вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов"; "у девочек и девушек в ушах не более одной пары сережек, мальчикам и юношам ношение серёжек запрещается"; "не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг".

Требование о том, что родители должны контролировать внешний вид учащихся перед тем, как они отправятся в школу, также было рекомендовано исключить.

Предпосылкой к таким изменениям стал скандал в начале учебного года с участием 15-летней дочери депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой. Подростка отстранили от занятий в гимназии из-за того, что она пришла на уроки в костюме без школьной эмблемы, а её волосы были окрашены в розовый цвет. Позже в отношении гимназия и её директора были возбуждены дела об административном правонарушении по статье "Нарушение или незаконное ограничение права на образование». По решению суда, гимназии и её руководителю были назначены наказания в виде штрафов в размере 50 и 30 тысяч рублей.