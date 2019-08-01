ИА «Ореанда-Новости». В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за недостойное поведение, пишет РИА Новости.



Ранее местные СМИ опубликовали видео, на котором видно, как женщина возле здания Росреестра несколько раз пинает по колену спящего у входа мужчину, требуя от него немедленно уйти.



СМИ опознали в женщине сотрудницу Росреестра. Потом в ведомстве пояснили, что мужчина много дней подряд приходил на крыльцо здания и пил там спиртное.



В итоге женщину уволили «в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих», при этом претензий к её работе не было.