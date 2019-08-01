ИА «Ореанда-Новости». В квартиру одной из пермских семей пробрался полутораметровый питон, змея залезла в квартиру через унитаз, пишет РИА Новости.



Хозяйка квартиры рассказала, что зашла в туалет, не включив свет. Увидела на полу что-то длинное, включила свет и «пришла в ужас». Супруг женщины обратился в специальные службы, питона на это время закрыли в туалете.



Приехавшие спасатели определили, что змея – это королевский питон, который не является ядовитым. Сейчас змею передали в серпентарий.