ИА «Ореанда-Новости». Владелец пермского отеля, в котором из-за прорыва трубы с кипятком погибли люди, был задержан, пишет «МК» со ссылкой на Telegram-канал Mash.



Сообщается также, что сегодняшний случай не был единичным, гостиницу уже заливало. Но тогда пострадавших не было. А владелец гостиницы подал в суд на Пермскую сетевую компанию с иском в 337 тысяч рублей за затопление. Заседание по делу назначено на 29 января.



Напомним, сегодня в одной из гостиниц Перми, которая располагается в подвале дома, прорвало трубу с кипятком. Погибли пять человек.