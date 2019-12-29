В сообщении заявлено, что двое человек выдвинулись вчера с туристической базы "Звезда", которая расположена в 110 километрах от населённого пункта Карпинска. Туристы направились к горному хребту "Кваркуш". Сейчас, сообщают в ведомстве, осуществляются поиски двух туристов в Карпинском городском округе. В поисках задействованы шесть спасателей.Также заявлено, что из Екатеринбурга на поиски туристов вылетел вертолёт МЧС России, на борту которого находятся спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.