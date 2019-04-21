ИА «Ореанда-Новости» Очередь к врачу по записи подошла, когда нужда в приёме уже отпала – пациентка умерла. Инцидент произошёл в городе Кизел в Пермском крае. О происшествии со ссылкой на дочь покойной сообщает портал URA.RU.

По словам женщины, её матери был необходим осмотр эндокринолога, однако в их городе узкий специалист не принимает, поэтому она записала мать к врачу в Губахе. В очередь на приём женщина встала ещё в ноябре прошлого года, лишь в апреле, когда настало время посетить врача по записи, выяснилось, что пациентка скончалась ещё в январе.

Дочь скончавшейся женщины добавила, что в Кизеле не хватает и других специалистов, в частности детских окулистов, лоров и ортопедов. Для посещения врача ей с ребёнком приходится ездить в Пермь, куда дрога занимает почти пять часов.