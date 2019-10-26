26.10.2019, 15:49
В Пермском крае МЧС ведёт поиск пропавшего несколько часов назад самолёта
ИА «Ореанда-Новости» Частный легкомоторный самолёт вылетел в 11.30 утра с аэродрома в Частинском муниципальном районе, а затем исчез с радаров. С тех пор о дальнейшем передвижении самолёта ничего неизвестно.
Сейчас экстренными службами организован поиск воздушного судна во всех близлежащих населенных пунктах. К поискам подключилась транспортная прокуратура. По предварительным данным, на борту самолёта находится только пилот. Воздушное судно должно было приземлиться на аэродром села Фролы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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