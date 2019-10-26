ИА «Ореанда-Новости» Частный легкомоторный самолёт вылетел в 11.30 утра с аэродрома в Частинском муниципальном районе, а затем исчез с радаров. С тех пор о дальнейшем передвижении самолёта ничего неизвестно.



Сейчас экстренными службами организован поиск воздушного судна во всех близлежащих населенных пунктах. К поискам подключилась транспортная прокуратура. По предварительным данным, на борту самолёта находится только пилот. Воздушное судно должно было приземлиться на аэродром села Фролы.