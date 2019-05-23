ИА «Ореанда-Новости». В городе Лысьва Пермского края найден мёртвым сотрудник местного следственного управления СКР, сообщает «Интерфакс».

Сейчас правоохранительные органы проводят по этому факту проверку и устанавливают все детали случившегося.

При этом местные СМИ пишут, что мужчина мог совершить самоубийство.