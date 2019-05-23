23.05.2019, 20:46
В Пермском крае нашли тело следователя СКР
ИА «Ореанда-Новости». В городе Лысьва Пермского края найден мёртвым сотрудник местного следственного управления СКР, сообщает «Интерфакс».
Сейчас правоохранительные органы проводят по этому факту проверку и устанавливают все детали случившегося.
При этом местные СМИ пишут, что мужчина мог совершить самоубийство.
Сейчас правоохранительные органы проводят по этому факту проверку и устанавливают все детали случившегося.
При этом местные СМИ пишут, что мужчина мог совершить самоубийство.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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