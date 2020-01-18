ИА «Ореанда-Новости». Суд в Петербурге арестовал мужчину, которого подозревают в заведомо ложном сообщении о теракте в здании Конституционного суда, пишет «Интерфакс».



Следствие отмечает, что петербуржец Виктор Николаев, посмотрев послание президента Федеральному собранию, «впал в депрессию». Он пришёл в приёмную Конституционного суда проконсультироваться на предмет соблюдения конституционных прав и свобод гражданина в России, где ему дали брошюру. Читать её Николаев не стал и, выйдя из здания, позвонил с сообщением о минировании.



Мужчина свою вину не признал. Он сообщил, что таким образом хотел привлечь внимание общественности к несоблюдению прав и свобод в России, а под словом «бомба» он имел в виду деятельность Конституционного суда за последние десятилетия.