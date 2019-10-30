ИА «Ореанда-Новости». Полиция в Петербурге задержала семейную пару, которая отправила 15 кг мефедрона в посылках с бытовой техникой, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что наркотик супруги прятали в бытовые приборы, например, в электрочайник или мороженицу. Посылки отправляли почтой или курьерскими службами, курьеры при этом не были в курсе о содержимом посылок.



Наркотик пара отправляла в города Дальневосточного, Южного, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Было возбуждено 15 уголовных дел.