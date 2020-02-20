20.02.2020, 20:58
В Петербурге арестована глава эзотерического ордена
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Петербурге отправил под арест основательницу оккультной организации «Орден Пути» Гайву Тихомирову, пишет «МК».
Женщину обвиняют в семи эпизодах мошенничества. Под арестом она будет до 19 апреля.
Отмечается, что Тихомирова ввела плату за участие в ордене. Члены ордена должны были заплатить 20 тысяч евро. Для юрлиц «защитный купол» стоил до 300 тысяч евро.
Клиентами «ордена» стали 30-40 человек, у которых путём обмана были похищены сотни тысяч евро.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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