ИА «Ореанда-Новости». Суд в Петербурге отправил под арест основательницу оккультной организации «Орден Пути» Гайву Тихомирову, пишет «МК».



Женщину обвиняют в семи эпизодах мошенничества. Под арестом она будет до 19 апреля.



Отмечается, что Тихомирова ввела плату за участие в ордене. Члены ордена должны были заплатить 20 тысяч евро. Для юрлиц «защитный купол» стоил до 300 тысяч евро.



Клиентами «ордена» стали 30-40 человек, у которых путём обмана были похищены сотни тысяч евро.