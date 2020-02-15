15.02.2020, 17:03
В Петербурге более десятка человек задержали на пикете против изменений Конституции
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге в отделение полиции доставили более 10 человек после протестной акции, пишет «Интерфакс».
Акция проходила в форме одиночных сменяемых пикетов. Протестующие собрались около Московского вокзала. Участники акции выступили против изменения Основного закона страны, а также в поддержку политзаключённых.
Точное количество задержанных участников акции сейчас уточняется.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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