ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге в отделение полиции доставили более 10 человек после протестной акции, пишет «Интерфакс».



Акция проходила в форме одиночных сменяемых пикетов. Протестующие собрались около Московского вокзала. Участники акции выступили против изменения Основного закона страны, а также в поддержку политзаключённых.



Точное количество задержанных участников акции сейчас уточняется.