10.02.2020, 13:21
В Петербурге чиновник покинул занимаемый пост после скандала с казино
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге чиновник Олег Калядин покинул занимаемый пост после скандала с подпольным казино. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. Олег Калядин, который занимал пост главы муниципального округа «Введенский», оставил свои полномочия по собственному желанию сегодня, 10 февраля.
Стоит отметить, что в субботу, 8 февраля, сотрудники полиции обнаружили в жилой квартире, которая принадлежит на правах собственности Олегу Калядину, подпольное казино. Глава округа Ленинградской области отметил, что в этой квартире он не проживает, недвижимость сдаётся в аренду. О правонарушении он ничего не знал.
Пост главы МО «Введенский» займёт Алексей Семёнович Асанов.
Стоит отметить, что в субботу, 8 февраля, сотрудники полиции обнаружили в жилой квартире, которая принадлежит на правах собственности Олегу Калядину, подпольное казино. Глава округа Ленинградской области отметил, что в этой квартире он не проживает, недвижимость сдаётся в аренду. О правонарушении он ничего не знал.
Пост главы МО «Введенский» займёт Алексей Семёнович Асанов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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