ИА «Ореанда-Новости». «Единая Россия» из Санкт-Петербурга исключит главу муниципального образования «Введенский» Олега Калядина из партии после того, как в его квартире нашли подпольное казино, пишет «Интерфакс».



В партии подчеркнули, что чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут. Там подчеркнули, что сдача квартиры в аренду под нелегальное казино идёт вразрез с принципами партии.



В «Единой России» добавили, что их партийный билет – это свидетельство кристальной честности и порядочности. Об этом должен знать каждый член партии.