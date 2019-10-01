ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений, сообщает «Интерфакс».



Это связано с тем, что прогнозируется поднятие воды в Неве до критических отметок. Дамбу закрыли около семи утра по московскому времени.



По этой причине и было остановлено движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Отмечается, что затворы откроют, как только поменяется погода.