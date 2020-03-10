ИА «Ореанда-Новости». Суд в Петербурге приговорил женщину к 8 годам колонии общего режима по делу об оскорблении представителей власти и применении к ним неопасного для жизни насилия, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что летом прошлого года Анна Лопатина, будучи под действием алкоголя, пыталась помешать полицейским, которые задерживали её знакомого за мелкое хулиганство. Женщина нецензурно обругала полицейских, а также схватила одного из них за одежду и повалила на землю, в результате чего мужчина упал на локоть и колено.



По данным судебной пресс-службы, женщина, признавшая вину по этому обвинению, уже имела судимость.