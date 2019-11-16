ИА «Ореанда-Новости». Легковая машина, в салоне которой было четверо людей. Упала в реку Фонтанку в Петербурге, пишут «Известия».



Падение произошло на набережной реки Фонтанки около дома №34. Известно, что в машине был ребёнок.



Люди смогли выбраться из машины самостоятельно. Из реки их уже доставали спасатели. Сейчас им оказывается необходимая медпомощь. Машину из воды будет доставать специальный кран.