ИА «Ореанда-Новости». Суд в Санкт-Петербурге арестовал на пять суток мужчину, который публично демонстрировал татуировку со свастикой, пишет «Интерфакс».



Суд выяснил, что Фёдор Белов из Петербурга «демонстрировал татуировки на лице и груди, находясь в общественном месте без верхней одежды». На груди у мужчины наколота татуировка, изображающая свастику.



Отмечается, что Белов вину признал, пояснив, что тату он сделал ещё в юношеском возрасте. А свести он её не может из-за нехватки денег.