28.03.2020, 16:48
В Петербурге на мужчину завели уголовное дело за побег из карантина
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге 32-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за побег из карантина, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что мужчина сбежал 27 марта из пансионата «Заря», куда его принудительно привезли поле поезда за рубеж.
Дело на беглеца завели по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас полицейские его ищут, после чего будут устанавливать тех, с кем он пообщался, чтобы тоже их изолировать.
Сообщается, что мужчина сбежал 27 марта из пансионата «Заря», куда его принудительно привезли поле поезда за рубеж.
Дело на беглеца завели по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас полицейские его ищут, после чего будут устанавливать тех, с кем он пообщался, чтобы тоже их изолировать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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