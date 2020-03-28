Сообщается, что мужчина сбежал 27 марта из пансионата «Заря», куда его принудительно привезли поле поезда за рубеж.Дело на беглеца завели по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас полицейские его ищут, после чего будут устанавливать тех, с кем он пообщался, чтобы тоже их изолировать.