, заявлено в материале издания "Фонтанка".Раненого сотрудника госпитализировали. В медицинском учреждении врачи зафиксировали клиническую смерть. Спустя несколько часов госпитализированный умер.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что молодой человек, работавший в отделе вневедомственной охраны Росгвардии по Адмиралтейскому району, выпал из постовой будки 17 марта, в 21:00. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили пострадавшего. Рядом с молодые человеком лежал пистолет Макарова и использованная гильза.