18.03.2020, 11:18
В Петербурге обнаружили росгвардейца с простреленной головой
ИА «Ореанда-Новости». В центре города Санкт-Петербурга на посту в Михайловском саду обнаружили служащего вневедомственной охраны 28 лет с огнестрельным ранением головы, заявлено в материале издания "Фонтанка".
Раненого сотрудника госпитализировали. В медицинском учреждении врачи зафиксировали клиническую смерть. Спустя несколько часов госпитализированный умер.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что молодой человек, работавший в отделе вневедомственной охраны Росгвардии по Адмиралтейскому району, выпал из постовой будки 17 марта, в 21:00. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили пострадавшего. Рядом с молодые человеком лежал пистолет Макарова и использованная гильза.
Раненого сотрудника госпитализировали. В медицинском учреждении врачи зафиксировали клиническую смерть. Спустя несколько часов госпитализированный умер.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что молодой человек, работавший в отделе вневедомственной охраны Росгвардии по Адмиралтейскому району, выпал из постовой будки 17 марта, в 21:00. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили пострадавшего. Рядом с молодые человеком лежал пистолет Макарова и использованная гильза.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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