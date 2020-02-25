ИА «Ореанда-Новости». Власти Петербурга объяснили увольнение главного врача больницы, откуда из карантина сбежали пациенты.

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил, почему был уволен главный врач больницы имени Боткина, из которой сбежали пациенты с подозрением на коронавирус.

Лисоцев заявил, что побег пациентов не был причиной увольнения. Однако он был частью решения отстранить Алексея Яковлева с поста главного врача клинической инфекционной больницы имени Боткина. В учреждении имелись проблемы, в частности нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что власти принимают все необходимые меры по профилактике коронавируса. Он подчеркнул, что к этой теме всё же необходимо относиться с пониманием.