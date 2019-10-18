ИА "Ореанда-Новости" Около ста тридцати девяти несовершеннолетних жителей города Санкт-Петербурга смогли отдохнуть этим летом бесплатно. Сумма, затраченная городским бюджетом на летний отдых детей, возросла по сравнению с предыдущим годом на сто тысяч рублей.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Санкт-Петербурга, на организацию летнего отдыха юных горожан городские власти потратили почти два с половиной миллиарда рублей. В целом, этот показатель незначительно отличается от прошлогоднего – в 2018 году было потрачено на сто тысяч рублей меньше. В летние лагеря города на Неве было направлено сто тридцать девять тысяч детей. Стоит отметить, что в список льготных категорий граждан, которым предоставляется право бесплатного отдыха, вошли дети с трудной жизненной ситуацией. Путёвки в лагеря такие дети получили абсолютно бесплатно, оплата их отдыха полностью легла на городской бюджет. На эту категорию граждан было израсходовано около девятисот десяти миллионов рублей.

Стоит также отметить, что в настоящее время для семнадцати категорий несовершеннолетних предусмотрено право поддержки бюджета. Из них представители пятнадцати категорий могут получить компенсацию за летнюю путёвку в стопроцентном размере. Остальные категории, к ним, например, могут отнести детей работников и воспитанников учреждений творческой и спортивной направленности, могут получить скидку при оплате путёвки в шестьдесят процентов. По информации городской администрации, в текущем году более семидесяти тысяч детей попали в эту категорию – им были выданы соответствующие документы.